«Это не имеет отношения к правде»: певица Алсу впервые отреагировала на слухи об изменах мужа

Певица Алсу впервые отреагировала на слухи об изменах ее супруга, бизнесмена Яна Абрамова. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» исполнительница хита «Зимний сон» заявила, что доверять можно только информации от нее самой.

В разговоре с Натальей Подольской Алсу не стала опровергать часто появляющиеся в Сети сообщения о ее проблемах в браке с мужем Яном Абрамовым. Более того, певица не отрицает и то, что ее супругу приписывают романы с другими женщинами. Однако, по словам знаменитости, верить слухам не стоит, а нужно опираться только на информацию, исходящую от нее самой.

«Я всегда говорю, что, если будет какая-то новость, что-то произойдет, единственную правду люди узнают только от меня. Все, что придумывают, даже, может быть, коллеги что-то обсуждают, это не имеет никакого отношения к правде. Вот если я это написала, только тогда это является новостью», — заявила Алсу.

Напомним, в 2023 году в Сети появились слухи о проблемах артистки с мужем и их возможном разводе. Однако ни Алсу, ни ее супруг никак не комментировали эти сообщения. Впоследствии певица опровергла слухи о разладе с мужем, отметив, что в ее отношениях с супругом все хорошо.

Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова в 2006 году. Через год у пары родилась дочь Сафина, в 2008 году — дочь Микелла, а в 2016 году — сын Рафаэль.

Ранее мы писали о том, что Алсу рассказала, как ее родители прожили 50 лет в браке.