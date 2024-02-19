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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 февраля 2024, 16:29
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«Это не имеет отношения к "Ленфильму"»: режиссер Герман прокомментировал объявление в розыск Щербакова

Режиссер Герман запустил новость о розыске Федора Щербакова из-за медиаресурсов.
«Это не имеет отношения к "Ленфильму"»: режиссер Герман прокомментировал объявление в розыск Щербакова

© Starface.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по уголовной статье. По словам режиссера Алексея Германа, этот никак не связано с деятельностью кинокомпании.

Сценарист прокомментировал попадание Щербакова в базу данных МВД в беседе с журналистами РЕН ТВ. Он заявил, что не знает подробностей всей этой истории, но уверен в непричастности «Ленфильма» к ней.

«Это не имеет отношения к "Ленфильму". Я насколько понимаю, это связано с его медиаактивами. Если честно, я не очень знаю подробности», — заявил Герман.

Вероятно, правоохранители могли заинтересоваться Щербаковым из-за Telegram-каналов. Такой позиции придерживается режиссер.

Ранее появилась другая версия, согласно которой директор «Ленфильма» может проходить свидетелем по уголовному делу. Бизнес-партнера Щербакова заподозрили в вымогательстве.

Источник фото:Starface.ru
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
розыск
продюсер