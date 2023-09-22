«Это не грех»: Азиза проводит романтические вечера с поклонниками после отъезда мужа в Италию

Исполнительница Азиза призналась, что устраивает романтические вечера с фанатами, пока ее муж находится в Италии. Об этом она сообщила в беседе с PROZVEZD.

На днях певица впервые за полгода появилась на светском мероприятии. Ранее она говорила об усталости от шоу-бизнеса и вела затворнический образ жизни. Азиза сделала исключение ради подруги Милы Романиди, которая презентовала свой клип. Артистка фотографировалась с фанатами и пообщалась с журналистами.

Звезда рассказала, что ее супруг Алессандро Лортэ находится в Италии уже девять месяцев. Но женщина не скучает в одиночестве.

«Конечно, у меня есть поклонники — люди, которые меня ценят, уважают и любят. Мы хорошо проводим время вместе: ходим на озеро, пока еще тепло. И устраиваем романтические вечера», — призналась артистка.

Исполнительница отметила, что супруг ей полностью доверяет. Тем более что она не считает подобные встречи с фанатами «грехом».

«Что значит, грешите? В моем понимании грех – это, когда ты забываешь сам себя, себя в Боге или Бога в себе. А все остальное это не грех», – добавила звезда.

Ранее друг Азизы рассказал, что певица занялась написанием энергетических картин, обладающих целительными свойствами и даже позволяющими изменять реальность.