«Это не ее отношение как патриота»: в новой песне Аллы Пугачевой о ВОВ увидели попытку реализоваться

Уехавшая из России Алла Пугачева выпустила новую песню, посвященную героям Великой Отечественной войны, чтобы реализоваться как певица «с большой буквы». Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил продюсер Павел Рудченко.

Музыкальный критик отметил, что Алла Пугачева — «Примадонна прошлого поколения», поэтому ее новую композицию не стоит рассматривать как выражение позиции патриота. По словам Павла Рудченко, эмигрировавшая артистка лишь пытается реализоваться в творчестве.

«Это попытка Аллы Борисовны как-то реализоваться с большой буквы. Не реабилитироваться, а именно реализоваться. То, что относится к Великой Отечественной войне, не имеет отношения к ее позиции к событиям, происходящим сегодня. То есть это не ее отношение как патриота. Это дань уважения тем событиям нашей истории», — заявил продюсер.

Собеседник издания добавил, что несмотря на свою четкую гражданскую позицию, певица могла не изменить отношения к отечественной истории и отдать дань уважения событиям Великой Отечественной войны.

«То есть я не думаю, что это такая настроенность патриотическая Аллы Борисовны. Она себя не сопоставляет с сегодняшней Россией, то есть новые композиции Аллы Борисовны — это об истории», — подчеркнул Павел Рудченко.

Напомним, в Сети появилась новость о том, что артистка записала новую песню, посвященную героям Великой Отечественной войны. Отрывок из композиции на музыку Андрея Мисина и слова Андрея Ордынца якобы случайно попал в Сеть, но был удален до официального релиза.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее сообщалось о том, что Тамара Семина призвала забрать у Аллы Пугачевой дом с пирсом в Подмосковье. Народная артистка РСФСР заявила, что певица «говорит ужасные вещи про страну, которая поставила ее на ноги».