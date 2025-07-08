«Это не Джефф Безос»: Бушина высказалась про расчет в браке Сердюкова и Бородиной

23 июня телеведущая Ксения Бородина сыграла свадьбу с блогером Николаем Сердюковым. Торжество прошло с размахом в Подмосковье, было около 200 гостей. Подруга знаменитости Елена Бушина высказалась о свадьбе и заявила, что избранник Ксении не Джефф Безос, и не нужно лезть в чужой кошелек.

Многие пользователи Сети считают, что малоизвестный блогер — неподходящая партия для успешной и состоятельной Бородиной. Финансовое положение Сердюкова не раз становилось темой обсуждений — в СМИ отмечали, что кроме парковочного места в Москве у него ничего нет. Однако окружение Ксении называет эти разговоры сплетнями, подчеркивая, что главное — любовь между супругами.

Подруга телеведущей Елена Бушина высказалась на эту тему в соцсетях.

«То, чем человек наполнен, он и увидит в других. Ясное дело, если жених Ксюши не Джефф Безос, то кто бы ни был на его месте, писать будут про расчет», – начала женщина.

Подруга Бородиной отметила, что телеведущая молодая и успешная, и в нее очень легко влюбиться. По ее словам, окружению звезды с первых свиданий стало понятно, что Николай и Ксения поженятся. Елена считает, что главное в отношениях – любовь.

«Не заглядывайте в чужие кошельки. Любовь есть, и пусть их пара будет ярким примером», — добавила она.

Сама Бородина тоже не остается в стороне и жестко пресекает нападки в адрес мужа. Она заявляла, что Николай зарабатывает несколько миллионов в месяц, но многим это показалось неправдоподобным.

Ранее мы писали о том, что Бородиной предрекли развод с Сердюковым.