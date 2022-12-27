«Это не было пиаром»: возлюбленный Самбурской высказался о романе с ней

Настасья Самбурская не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся информацией о себе. С особой редкостью актриса говорит о личной жизни. Тем не менее несколько лет назад в Сети обсуждалась новость о романе девушки с Александром Ивановым. Правда, поклонники не верили в искренность чувств молодых людей и обвиняли их в пиаре. Спустя годы певец решил прокомментировать ситуацию.

Мужчина заявил, что в какой-то момент его аккаунт в соцсети взломали и распространили переписку с Самбурской. Если бы этого не произошло, общественность никогда бы не узнала об их отношениях. К слову, Иванов опроверг домыслы о том, что роман с актрисой был придуманной историей.

«Нет, это не было пиаром. Мы встречались недолго. По-моему, полгода где-то. Сейчас не слежу за ней», — высказался Александр в интервью для Любови Терлецкой.

Как складывается личная жизнь Настасьи на данный момент — неизвестно. После громкого развода девушка и вовсе перестала распространяться на эту тему, зато она давно говорит о своей готовности создать семью.

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