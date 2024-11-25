«Это не артист, а пустышка»: лидер «Миража» Алексей Горбашов «разнес» коллег из-за их скандальной славы

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался о молодых артистах, строящих свою карьеру на скандалах. В беседе с NEWS.ru гитарист назвал коллег, которые запоминаются не творчеством, а громкими историями, «пустышками».

Алексей Горбашов отметил, что у каждого — свой путь к успеху, и черный пиар — один из них. По словам музыканта, этот жанр был актуален у знаменитостей прошлых лет и остается «востребованным» сейчас. Однако гитарист подчеркнул, что артист, который прославился только скандальными историями, ничего из себя не представляет и «просто надоедает».

«Каждый идет к успеху своим путем, если скандалы помогают, то почему бы нет. Это востребованный жанр. Плохо, когда кроме скандалов артист не может ничем порадовать. Рано или поздно такой персонаж просто надоедает, и если за этим ничего не стоит, всем становится ясно, что это не артист, а пустышка», — заявил Алексей Горбашов.

Вместе с тем лидер «Миража» считает, что он не вправе осуждать молодых исполнителей разных жанров, поскольку в нынешнее время им «неоткуда черпать» оптимистичные эмоции для создания запоминающихся произведений.

«В 80—90-е действительно было написано огромное количество хорошей музыки и снято хороших фильмов. Но тогда было время такое, позитивное и оптимистичное. Не стоит ругать молодежь за то, что она не может написать таких песен — сейчас неоткуда черпать такие эмоции», — поделился артист.

Ранее мы писали о том, что Алексей Горбашов объяснил, почему уехавшие из России артисты не состоятся за рубежом.