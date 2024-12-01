«Это не акт вандализма»: могила шоумена Романа Трахтенберга оказалась заброшена

Могила шоумена Романа Трахтенберга, скончавшегося в 2009 году, находится в полуразрушенном состоянии. Летом там упала декоративная плита с изображением артиста, но ее так и не восстановили.

Как пишет Kp.ru, в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга назвали причинами разрушения надгробия время и несовершенство конструкции. Там пояснили, что плита с портретом крепилась на четырех анкерах, которые сгнили.

«Это не акт вандализма», - заверили издание в комитете.

Администрация кладбища сообщила, что проинформировала ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», которая занималась установкой надгробия.

При этом за содержанием могил обычно должны следить родственники умершего. Ответственные лица обязаны расчищать проходы у могил, выносить мусор в контейнеры, красить надмогильные сооружения.

Напомним, Роман Трахтенберг, которого называли «королем анекдотов», умер 20 ноября 2009 года в результате сердечного приступа. У шоумена остались жена и двое сыновей.

Ранее могилу актрисы Светланы Данильченко нашли в заброшенном состоянии. Звезда сериала «Вечный зов» ушла из жизни в 2008 году – с тех пор за захоронением не ухаживают.