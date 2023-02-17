«Это навсегда»: молодая певица проговорилась о связи с женатым Пресняковым

Анна Плетнева относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся новостями о себе. На этот раз девушка дала интервью изданию «КП», в котором она откровенно рассказала о личной жизни.

Певица уже 18 лет счастлива в браке, однако Анне удалось удивить поклонников, сделав неожиданное заявление. Так, уже долгое время знаменитость безответно влюблена в Преснякова. Девушка впервые увидела Владимира, когда ей было 10 лет. С тех пор она по-прежнему к нему неравнодушна.

«Первая любовь не проходит, она навсегда. Сейчас мы с Вовой состоим в одном продюсерском центре, постоянно пересекаемся на общих мероприятиях, но я до сих пор не могу с ним спокойно разговаривать. Вижу, и дыхание перехватывает», — высказалась Плетнева.

Оказывается, Пресняков знает о чувствах коллеги. По словам Анны, мужчина «жутко над ней издевается» из-за этого.

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