«Бабло победило добро»: Алла Пугачева объяснила, почему разочаровалась в SHAMAN

Алла Пугачева в новом интервью выразила разочарование в творческом выборе исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом Примадонна заявила в интервью с журналистом Катериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ), опубликованном на YouTube.

Народная артистка отметила, что изначально считала Дронова талантливым исполнителем народных песен. Однако его дальнейший путь вызвал у Пугачевой удивление и непонимание.

«Я очень верила в него, и я не ожидала, что он превратится вот в такого певца. Я думала, что весь мир будет перед ним, потому что он исполнитель потрясающих русских народных песен. Весь мир бы у него в ногах бы лежал, потому что это вечное творчество», — сказала она.

Певица особенно подчеркнула, что не ожидала от него столь прагматичного подхода к жизни и творчеству. По ее мнению, артист погнался за деньгами, и «бабло победило добро».

