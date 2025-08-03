«Мне тяжело. Очень хочу отрезать все лишнее»: Лариса Гузеева сделала откровенное признание

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сделала откровенное признание о своей внешности. В интервью журналу «Собака.ru» артистка заявила, что недовольна тем, как выглядит.

Лариса Гузеева снялась для обложки нового выпуска журнала «Собака.ru» и в беседе с изданием высказалась о своей внешности. 66-летняя актриса призналась, что не принимает себя и обрабатывает свои фотографии для публикации в соцсетях через специальные программы.

«Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру пальчик, беру программу, все стираю», — поделилась Лариса Гузеева.

Более того, звезда «Давай поженимся!» также недовольна своей фигурой и даже готова лечь под нож хирурга ради исправления недостатков. С другой стороны, Лариса Гузеева осознает: в погоне за молодостью нет смысла — ей не нужно стремиться быть привлекательной для мужчин.

«Я очень хочу отрезать все лишнее, сбросить вес. А дальше я думаю: вот осень пройдет, зима наступит, я что-то с собой сделаю. Потом думаю, может, само рассосется. <…> А зачем? А кого удивлять? А чем удивлять? Есть молодые, а есть — как молодые. Может быть, и так сойдет? Мне же не надо ни за кем гнаться, мне не надо удерживать молодого любовника. А так фотошоп раз — и убрал лишнее. И живем дальше», — отметила артистка.

Недавно Ларисе Гузеевой пришлось отбиваться от хейтеров после критики ее нового образа со светлыми волосами для роли. Звезда фильма «Жестокий романс» пришла в ужас от нападок критиков: «Я не понимаю, как незначительное изменение во внешности, может вызвать столько ненависти и агрессии». По мнению телеведущей, люди не могут не меняться с течением времени — в противном случае это странно и «пугает». Актриса также поблагодарила поклонников, вставших на ее сторону: «Мои дорогие, спасибо вам огромное за защиту от нападок».

Ранее выяснилось, зачем Лариса Гузеева обесцветила волосы и брови.