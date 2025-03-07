«Это насмешка»: Игорь Николаев заступился за Стаса Михайлова на съемках шоу

Композитор Игорь Николаев заступился за певца Стаса Михайлова на съемках шоу «Один в один». Судьи поспорили между собой из-за номера участника, который перевоплотился в исполнителя хита «Все для тебя». Подробности сообщает Kp.ru.

Игоря Николаева пригласили занять кресло члена жюри в новом выпуске программы. Он составил компанию Юрию Стоянову, Алексею Чумакову и Марине Мещеряковой. Участники показывали им свои перевоплощения в популярных артистов.

Нодар Ревия выбрал образ Стаса Михайлова и вышел на сцену с хитом «Все для тебя». Сам Михайлов настороженно относится к пародиям, Николаев тоже не оценил подачу.

«Очень похоже спето, но поскольку здесь мы говорим о перевоплощении или о пародии, и разница между двумя этим понятиями есть. Как раз здесь я больше увидел пародию. Все жесты пережаты, все гипертрофированны, голос так сделан... Это насмешка, это добрая ирония, пародия», – поделился мнением звезда.

Чумаков же заявил, что любит Игоря Николаева, но не согласен с его мнением.

«Мое глубокое убеждение, что это абсолютно один в один», – высказался он.

В эфире шоу будут и другие рассуждения к разным номерам.

Ранее мы писали о том, что Алексей Чумаков вышел из себя после выступления Марии Зайцевой.