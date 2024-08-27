«Это нарушение»: солист «На-На» отреагировал на сообщения о разбитом телефоне фаната

Солист группы «На-На» Владимир Политов прокомментировал сообщения о разбитом телефоне поклонника на концерте в Калмыкии. Его слова приводит NEWS.ru.

Как признался музыкант, распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Политов уточнил, что устройство стояло на штативе и он лишь один раз отвернул его, потому что зритель нарушал авторские права. Он подчеркнул, что после того, как зритель вновь поставил смартфон на штатив, он просто положил его на землю.

«Я не разбивал никому телефон. Телефон стоял на штативе, я его один раз отвернул, потому что это нарушение авторских прав, когда снимают весь концерт. Это нельзя, репортаж — можно. Потом его поставили еще раз на штатив, я его положил на землю. Все», — поделился артист.

Политов уточнил, что к исполнителям ни в день концерта, ни на следующий не поступало никаких претензий, а сейчас они неожиданно появились. Солист «На-На» предположил, что это придуманная история ради наживы.

«Если был бы прецедент, то человек обратился в этот же день. Со мной вообще никто не выходил на связь. А прошла неделя уже после», — резюмировал он.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар группы «На-На» за один концерт.