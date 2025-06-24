«Мечтала о полной семье»: Анастасия Решетова вспомнила о тяжелом расставании с Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала о тяжелом расставании с рэпером Тимати. В личном блоге она призналась, что мечтала построить с ним семью, но ничего не получилось. Однако девушка не отчаивается, так как верит, что ее счастье еще впереди.

Решетова и Тимати разошлись в 2020 году после рождения сына Ратмира. Отпускать эти отношения модели было сложно, так как она надеялась, что именно с артистом сможет прожить до старости.

«Мечтала о полной семье, всегда представляла идеальную картинку. Несбывшаяся мечта была действительно ударом для меня, но кто сказал, что у всех все получается с первого раза?» - поделилась Анастасия.

Модель рада, что ей удалось сохранить хорошие отношения с Тимати, ведь благодаря этому у Ратмира есть и мама, и папа. Мальчик в основном живет с Решетовой, но часто видится и со вторым родителем. Анастасия призналась, что все еще мечтает о полной семье. Она надеется, что спустя время встретит подходящего человека, в котором будет полностью уверена.

Напомним, что Тимати совсем скоро вновь станет отцом. От него беременна модель Валентина Иванова. Но рэпер не спешит звать девушку замуж.

Ранее Анастасия Решетова рассказала, что Тимати не оставил ей жилье после расставания.