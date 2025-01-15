«Это наговор»: Марк Варшавер ответил на слова Захаровой об ее увольнении из театра

Марк Варшавер заявил, что Александру Захарову не увольняли из «Ленкома». Об этом сообщает ТАСС.

Актриса Александра Захарова сегодня сообщила, что ее якобы уволили вслед за Дмитрием Певцовым из «Ленкома». Артистка рассказывала, что это распоряжение она получила от режиссерского управления дирекции.

Несмотря на слова Захаровой, директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что актриса продолжит играть в театре.

«Ничего подобного нет, и она продолжает числиться в театре. Она работала и продолжает эту работу, никто даже не предлагал ей уйти из театра. Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», — объяснил он.

Напомним, Александра Захарова является дочерью бывшего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Она работает в театре с 1986 года.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Певцов вышел на связь после скандала с портретом в «Ленкоме».