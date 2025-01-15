Дмитрий Певцов вышел на связь после скандала с портретом в «Ленкоме»: «Двигаемся дальше»

Актер Дмитрий Певцов высказался о скандале, который разгорелся после того, как в «Ленкоме» убрали его портрет. Он признался, что согласен с «печальным мнением» фанатов о театре.

В личном Telegram-канале артист вышел на связь с поклонниками и записал для них обращение. Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и подчеркнул, что, как и они, негативно отзывается о «Ленкоме».

«К сожалению, очень многое совпадает в наших оценках. Но главное — спасибо вам за поддержку. Но не беспокойтесь, со мной все отлично, жизнь продолжается на все воли Божья. Двигаемся дальше, вверх и на восток, к солнцу. Так победим. С Богом. Обнимаю всех», - сообщил Певцов.

Портрет артиста находился в фойе театра, где висят фотографии ведущих актеров «Ленкома». Однако после последнего спектакля 24 ноября прошлого года изображение Дмитрия пропало. Об этом он рассказал сам, отметив, что в его услугах больше не нуждаются.

Ранее Дмитрий Певцов рассказал, как режиссер Константин Богомолов добился успеха.