Это надо видеть: жена Евгения Петросяна показала, как моет интимные места

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам в соцсетях, как моется. Этот интимный процесс сопровождается горящей аромасвечой.

Видео снято Брухуновой в ванной комнате со светлой плиткой и белоснежной ванной. На записи слышен звук льющейся воды.

Супруга Петросяна сделала к видео следующую подпись: «Прекрасное времяпрепровождение».

До этого Брухунова предстала в сториз с не совсем чистой головой. Поэтому прием ванны по окончании дня выглядит вполне логичным.

Ранее Брухунова рассказала, как у нее получилось забеременеть при такой существенной разнице с супругом. Оказалось, что путь к материнству был непростым, его сопровождали огромные сложности.