10:03, 30 ноября 2022
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Это надо видеть: жена Евгения Петросяна показала, как моет интимные места
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам в соцсетях, как моется. Этот интимный процесс сопровождается горящей аромасвечой.
Видео снято Брухуновой в ванной комнате со светлой плиткой и белоснежной ванной. На записи слышен звук льющейся воды.
Супруга Петросяна сделала к видео следующую подпись: «Прекрасное времяпрепровождение».
До этого Брухунова предстала в сториз с не совсем чистой головой. Поэтому прием ванны по окончании дня выглядит вполне логичным.
Ранее Брухунова рассказала, как у нее получилось забеременеть при такой существенной разнице с супругом. Оказалось, что путь к материнству был непростым, его сопровождали огромные сложности.
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: