«Это начало конца»: звезда «Склифосовского» Дмитрий Ульянов раскрыл свою больную тему

Актер Дмитрий Ульянов назвал свой возраст больной темой. 26 октября звезде сериала «Склифосовский» исполнится 52 года.

Он пояснил, что с годами артисты получают все меньше ролей, так как зависят от своей внешности.

«Я долгое время, лет с 32 до 48, выглядел примерно одинаково и играл примерно одних и тех же персонажей. Все-таки 50 лет — это такой рубеж. Кризиса среднего возраста у меня не было и нет, но я четко понял — это начало конца», - сказал Ульянов в интервью Леди Mail.

Актер выразил уверенность, что новую профессию освоить уже не сможет, а значит, нет никаких шансов и на новую жизнь. Он добавил, что вместе с внешностью изменились и его кинороли — и отношение режиссеров.

Ульянов также привел в пример один из проектов, по сюжету которого его герой умирает от старости.

«Это волей-неволей заставляет задуматься о цифре в паспорте», - заключил Ульянов.

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