«Это на совести звезд»: после похорон Егора Зайцева вспыхнул новый скандал

Приятель и партнер Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов прокомментировал разгоревшийся после похорон сына модельера скандал. Его слова приводит mk.ru.

После похорон Егора Зайцева в Сети случился скандал. Фанаты заявили, что звезды проигнорировали траурную церемонию, хотя при жизни многие дружили с наследником модельера. Из знаменитостей на похоронах присутствовал лишь певец Юлиан.

Хусаинов, в свою очередь, призвал никого не винить.

«Пусть это будет на их совести. Проводили Егора очень достойно: было много людей, его вспоминали добрыми словами. А то, что не пришли звезды, это их дело», - заявил мужчина.

Кроме того, товарищ Вячеслава Зайцева до последнего отставил честь семьи. В частности, Егор берег творения отца, а также занимался делами Дома моды.

«Он всегда был оптимистом. Жизнерадостный очень. Но он, конечно, чувствовал, что уходит. Понимал, что это случится в будущем, но, конечно, не так быстро. Незадолго до ухода он изъявил желание жить в Каблуково. Ему комнату подготовили. Он хотел провести остаток жизни там», - резюмировал Хусаинов.

Ранее стало известно, что сын Вячеслава Зайцева Егор собирался открыть музей отца перед смертью.