«Это моя последняя роль»: 50-летний Дмитрий Орлов решил завершить актерскую карьеру

Звезда фильма «Сестры» еще несколько лет назад решил полностью изменить свою жизнь. К 50-ти годам он осознал, что устал от сцены и славы и хочет обычной размеренной жизни. В 2019 году он перебрался из Москвы в маленький город-курорт на Кавказе Ессентуки, где теперь пытается заниматься совсем не актерскими проектами.

2 февраля в кинотеатрах стартовал новый фильм «Легкое знакомство». В нем сыграл Орлов, но, как он надеется, это его последняя роль в кино.

«Сейчас мне 50 лет, и все по-другому. И стоит ли в этом участвовать? Второй жизни же не будет. Можно в рамках этой физической жизни прожить еще какую-то одну. То есть это мой дауншифт и надежда, что это моя последняя роль.», - поделился актер в интервью с изданием «Антенна-Телесемь».

По словам Дмитрия, сейчас его увлекает совсем другая работа. Он начал заниматься различными тренингами и даже разработал свой. Как только они начнут приносить доход, Орлов собирается полностью завершить актерскую карьеру и уйти в новую страсть с головой. На данный момент у артиста нет ни съемок, ни гастролей. Он максимально отгородил себя от этого.

Отметим, что Дмитрий Орлов начал новую жизнь в Ессентуках один. В 2021 году он развелся со своей супругой Натальей Бражник. Теперь актер одинок, и его это полностью устраивает. Он признался, что прошел через многое, но сейчас он, наконец, свободен от всех обязательств и заботы о чужой судьбе.

Ранее о завершении актерской карьеры заговорила и Чулпан Хаматова. Она заявила, что устала от работы на сцене.