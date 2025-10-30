«Это моя мама»: запевший сын Ирины Дубцовой высказался о смене фамилии

19-летний сын Ирины Дубцовой Артем Черницын решил последовать по стопам родителей и выбрал карьеру певца. Он посетил премию Жара Media Awards и опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что сменил фамилию.

Как пояснил Артем, он действительно решил выступать под фамилией матери, но документы решил не менять.

«Я поменял просто сценический псевдоним. А фамилию в паспорте я не менял. Это фамилия моего дедушки, покойного, и я решил продолжить семейное дело и поэтому взял его фамилию», - приводит Kp.ru слова Артема.

Он также не исключил, что для продвижения музыкальной карьеры может воспользоваться помощью знаменитой матери и спеть с ней дуэтом. Артем признался, что уже обсуждал с Ириной Дубцовой этот вариант и всегда присушивается к ее мнению.

«Конечно, она музыкант с большим опытом, как можно не прислушиваться. Тем более, это моя мама», - откровенничал Артем.

При этом Сама певица делилась, что не собирается помогать сыну в карьере. По ее словам, у нее нет опыта на позиции продюсера. Но Дубцова верит, что ее сын может стать настоящей звездой, так как у него есть талант.

Ранее наследник Ирины выпустил свой первый трек под именем Артем Дубцов. Дебютная песня называется «Патрики».