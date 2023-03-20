«Это — моя индивидуальность»: 44-летняя певица Жасмин отказалась от ринопластики

Жасмин не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певица ведет уединенный образ жизни и довольно редко выходит на связь. Однако сегодня знаменитость сделала исключение и дала откровенное интервью изданию Газета.Ru.

Многие пользователи Сети неоднократно отмечали, что 44-летняя артистка выглядит молодо для своих лет. Всех интересовал вопрос, в чем секрет красоты Жасмин. К слову, женщина с удовольствием высказалась на данную тему.

«Мой главный секрет — хорошая генетика! У меня часто просят контакт моего косметолога, к которому я иногда хожу на массажи лица, и я уже зареклась кому-то его давать. Хорошая кожа — 70% генетика, 30% — уход за ней», — высказалась исполнительница хита «Не жалею».

Кроме того, Жасмин затронула тему пластических операций. Многие ее звездные коллеги не скрывают, что ради вечной молодости ложатся под нож хирурга. Однако сама 44-летняя артистка поспешила опровергнуть факт перенесенных манипуляций. По словам женщины, когда-то она задумывалась о ринопластике, но в скором времени отказалась от идеи.

«В юности я подумывала о ринопластике, но сейчас рада, что не изменила форму носа. Это — моя индивидуальность», — резюмировала Жасмин.

К слову, Филипп Киркоров открыто говорит о своем пристрастии к пластическим операциям. Недавно персональный врач певца рассказал о том, что он испробовал на себе аппарат, который «качает мышцы током». Подробности читайте в этой статье.

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