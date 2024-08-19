«Это мой мужчина»: жена Омарова вспомнила о начале романа с бизнесменом

Супруга бизнесмена и бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова Валерия вспомнила, как она поняла, что между ними любовь. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Девушка рассказала, что при знакомстве с Омаровым, сразу ощутила в нем родственную душу и поняла — «это мой мужчина».

«Как это было у меня: все эти правила мудрецов из соцсетей на мне не сработали, я не придерживалась этих советов: "Выдержи паузу, не звони первой, будь холодной и т. д". Мне было настолько уютно, как будто две родные души встретились», — поделилась 23-летняя жена Омарова.

Избранница предпринимателя подчеркнула, что они стремились каждое мгновение проводить вдвоем, чтобы лучше узнать и понять друг друга.

«Наши телефонные разговоры с утра до поздней ночи, прогулки в парках и множество других дорогих моему сердцу моментов. Я рада, что мы смогли сохранить эти чувства и приумножить», — резюмировала она.

Ранее возлюбленный Ксении Бородиной намекнул на скорую свадьбу.