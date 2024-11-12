«Это мои лучшие годы»: покинувшая РФ юмористка заявила, что смотрит видео о Москве и плачет

Уехавшая из России юмористка Ариана Лолаева призналась, что смотрит видео о Москве и плачет. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на интервью звезды.

Девушка покинула страну после начала СВО. В беседе с журналистом она рассказала, что иногда испытывает печаль и грусть из-за того, что находится в эмиграции. По ее словам, в столице она чувствовала стабильное финансовое положение. Сейчас же она не уверена, что сможет также помогать родителям деньгами, как раньше.

Лолаева заявила, что после отъезда к ней иногда приходят депрессивные мысли. 26-летняя девушка задается вопросом, нужна ли она кому-то и сможет ли реализовать себя.

«Это путь в никуда, в забвение. И еще это мои лучшие годы... Как обидно, что вот так», — высказалась юмористка.

При этом Ариана назвала Россию домом и местом, за которое у нее «болит душа». Иногда она скучает по родным местам и включает видео о Москве и Владикавказе. После просмотра ей становится грустно, появляются слезы.

Ранее мы писали о том, что дочь актера Машкова заявила о тоске по России. После начала СВО Машкова отреклась от России и отца, который не поддержал ее позицию. Она живет в США, где пытается строить карьеру, и это дается ей непросто.