«Это мой бывший парень. Сильно не налегай»: Галич обратилась к Рудковской, которая устроила скандал на премии

Продюсер Яна Рудковская посетила премию «25 самых стильных» и выразила недовольство ведущему Стасу Круглицкому по поводу вручения наград за столом. За него заступила актриса Ида Галич: она попросила Рудковскую не обижать своего бывшего парня.

«Давайте исправимся и будем вручать награду достойным людям, красивым женщинам и мужчинам на сцене», - произнесла Яна.

Ведущий парировал продюсеру и говорил: «Мы совсем не против, мы просто не хотели отрывать вас от ужина».

Затем к разговору подключилась сидящая напротив Яны Ида Галич.

«Яна, это мой бывший парень. Сильно не налегай. Ему сказали вести. Хочешь поругаться, давай организаторов позовем», - произнесла актриса.

Рудковская в свою очередь заявила: она не знала, что ведущий – бывший парень актрисы.

Соответствующие кадры привел Telegram-канал «Звездач».

Потом Яна уже со сцены произнесла: «Если бы вы мне подошли и вручили награду в проходе — могли бы быть посланы. Мы сегодня на классной премии, а мой спич вообще ее спас в медиаплане».

Продюсер отметила, что мероприятие должно войти «в топ», и предложила встречать всех гостей на сцене.

Ранее Рудковская ответила на обвинения в дезинформации по поводу концерта рэпера Канье Уэста.