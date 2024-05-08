«Это могло стать для него лучшей карьерой»: сын Екатерины Климовой отказался быть военным

Актриса Екатерина Климова рассказала о том, что ее старший сын Матвей отказался от карьеры военного. Оказалось, что у юноши обнаружили проблемы с глазами, из-за которых ему пришлось поменять свои планы на жизнь.

В интервью «ТН звезды» Климова призналась, что у наследника что-то не так с сетчаткой глаз. По ее словам, это их семейная проблема, которая передалась Матвею. Из-за нее юноше запрещены серьезные физические нагрузки.

«Матвей по складу характера военный, и это могло стать для него лучшей карьерой. Он даже профессионально занимался боксом, но в какой-то момент выяснилось, что у него есть наша семейная проблема с сетчаткой глаз», - поделилась артистка.

Екатерина старается сильно не расстраиваться из-за разрушенных планов, ведь, как она подчеркнула, будущее ребенка всегда корректируется в зависимости от его развития, состояния здоровья и интересов.

Сейчас Матвею 17 лет, и он учится в театральной школе Олега Табакова. Вполне вероятно, что он теперь продолжит актерскую династию.

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