«Это модно»: Ольга Серябкина заговорила о важности образования

Ольга Серябкина провела юбилейный «Тотальный диктант» в МПГУ. Певица заявила, что, как только оказалась в стенах университета, сразу почувствовала себя на своем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница на этот раз была в роли педагога: она провела диктант и даже устроила участникам небольшую разминку.

«Я лингвист, это все мне очень близко. Я же собиралась быть переводчиком, мне очень нравилось преподавать. Сегодня как никогда модно быть образованным», – прокомментировала солистка группы SEREBRO.

Артистка отметила, что всегда обращает внимание на людей, которые постоянно стремятся к знаниям, развивают аналитические и творческие способности.

Серябкина также подчеркнула важность «Тотального диктанта». Она уверена, что каждому россиянину необходимо знать и любить родной язык.

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