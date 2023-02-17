«Это мини-убийство»: 40-летний Анатолий Руденко нанес удар близкому человеку

Анатолий Руденко уже долгое время состоит в браке с Еленой Дудиной. В 2012 году молодые люди узаконили свои отношения, а затем стали счастливыми родителями. Правда, до этого момента 40-летний мужчина жил с Дарьей Поверенновой. В новом интервью для шоу «PROжизнь» Анатолий впервые рассказал о тяжелом расставании с актрисой.

Артист осознавал, что делает больно Дарье, однако он не мог и не хотел ее обманывать. Вот почему между ними откровенный диалог длился три дня. «Это мини-убийство. По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил. Но я встретил Лену и понял, что она моя судьба», — высказался Руденко.

Свой поступок актер оправдывает словами о том, что жизнь у нас одна. Вот почему, по его мнению, очень важно бороться за свое счастье. «Хуже тому, кого бросают. Это жизнь, и мы боремся за свое счастье, поэтому надо идти и резать по живому», — резюмировал Анатолий.

Ранее мы писали о том, что был найден инициатор расставания Бондарчука и Андреевой. Уже несколько недель ходят слухи о том, что супруги находятся на грани развода. Подробности читайте в этой статье.