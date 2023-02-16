«Все по желанию»: в Сети назвали инициатора расставания Бондарчука и Андреевой

В последнее время поклонники Федора Бондарчука и Паулины Андреевой крайне обеспокоены. Дело в том, что возлюбленные перестали появляться вместе на светских мероприятиях. Поговаривают, знаменитости расстались. Внести ясность в ситуацию поспешил Рустам Солнцев.

Мужчина не стал отрицать разрыв отношений между супругами. Кроме того, блогер предположил, что инициатором расставания мог стать сам Федор.

«Если что-то там и произошло, то, скорее всего, это по желанию самого Федора, но никак не потому, что этого захотела Паулина. Это могли быть какие-то его хотелки или в данном случае не хотелки», — высказался Рустам.

К слову, сама звездная пара никак не комментировала сложившуюся ситуацию.

Ранее Денис Матросов впервые высказался о своем разводе с супругой и назвал виновного в произошедшем. Откровения актера читайте в этом материале.