«Дала себе возможность переродиться»: певица Нюша рассказала о личной жизни после развода

Певица Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после громкого развода. В беседе с журналистами на светской премии в Москве артистка призналась, что ее сердце пока свободно. Об этом пишет The Voice.

«Я пока не влюблена, но очень хочу этого», — заявила Нюша.

Исполнительница хита «Выше» не скрывает: она пережила депрессию после расставания с мужем, но смогла восстановиться.

«Мне кажется, я горжусь тем, что я дала себе возможность переродиться, потому что я прошла через определенную депрессию, где были потеряны смыслы, и нужно было как-то заново собрать себя, полюбить», — поделилась певица.

По мнению Нюши, нежно «следовать за своим сердцем, быть честной с собой и с миром» и слышать «ребенка», который находится внутри каждого человека.

«Потому что это про внутреннего ребенка, которого важно слышать, который любит мечтать и точно знает, чего он хочет. И когда мы прислушиваемся к нему, это на самом деле наши самые истинные желания», — отметила артистка.

Напомним, в 2024 году Нюша неожиданно подала на развод с бизнесменом Игорем Сивовым. Певица признавалась, что муж изменял ей, и она смогла его простить, однако это не спасло их брак. По словам знаменитости, это был «самый тяжелый» период в ее жизни, но, несмотря на это, они с экс-супругом смогли сохранить хорошие отношения. Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей.

Ранее сообщалось о том, что Нюша раскрыла, как ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим мужем.