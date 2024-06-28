«Часть себя потеряла»: Буланова рассказала, как пережила уход мамы

Певица Татьяна Буланова рассказала о том, как пережила уход матери. Именно родительница привела дочь к музыке. Об этом звезда рассказала в беседе с aif.ru.

Мать артистки была очень творческим человеком – она играла на гитаре и прекрасно пела. Но женщина ушла из жизни семь лет назад. Татьяна до сих пор чувствует боль и с теплотой вспоминает о родительнице.

«Артисткой у меня получилось стать благодаря маме. И она, и папа поддержали меня, когда 1989 году решила уйти из института и поступить в студию Мюзик-холла. Я очень благодарна за это родителям», – призналась звезда.

Буланова отмечает, что мама была для нее близким другом. Но на некоторые темы они все же не разговаривали. Певица убеждена, что какие-то разговоры проще было вести со сверстниками, а не с родителями.

«Несмотря на то, что она родила меня достаточно поздно – в 37 лет, мама была моей подругой и абсолютной поддержкой во всем», – поделилась Татьяна.

Знаменитость вспоминает, что мама была еще и главным критиком ее творчества, что, по ее мнению, правильно.

«Это не была слепая любовь с ее стороны – все, что доча делает, все гениально», – отмечает артистка.

По словам Булановой, советы мамы были особенно ценны, ведь она говорила не как родительница, а как человек со стороны, который не скрывает мнение. Когда мамы не стало, Татьяна тяжело переживала и решила, что воплотит мысли о ней в творчестве.

«С ее уходом я какую-то часть себя потеряла», – призналась звезда.

Ранее мы писали о том, что у Татьяны Булановой вышла песня про маму «Мама моя милая».