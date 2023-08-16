«Это мегасуперсмешно»: звезда КВН Елена Борщева раскрыла главный секрет хорошей шутки

Российская актриса, а также звезда КВН Елена Борщева рассказала, как могут ошибаться редакторы знаменитой телеигры. Об этом она сообщила в свежем интервью для «Центрального телевидения», которое вышло на YouTube.

Так, по словам 42-летней Борщевой, во время отбора материала для выступлений команд редакторы КВН могут допустить ошибку.

«Вообще, юмор – это очень субъективно. Бывает, и редакторы ошибаются, которые говорят: «Блин, это вообще мегасуперсмешно», а зал это не воспринимает», – пояснила участница проекта Comedy Woman.

Она отметила, что на ее практике был один такой случай, однако есть закономерности, которые позволяют понять, понравится зрителям шутка или нет. Елена Борщева убеждена, что сначала необходимо оценить, насколько тема шутки близка широкой аудитории.

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