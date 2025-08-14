«Нет какой-то цели»: Лев Лещенко признался, на что потратит накопленную пенсию

Певец Лев Лещенко признался, что не тратит пенсионные деньги, так как еще имеет возможность зарабатывать. Накопленную сумму 83-летниий исполнитель хита «Прощай» планирует потратить в будущем на путешествия.

«Нет какой-то цели, которая заставляет меня откладывать пенсию, просто пока я в состоянии петь, выступать и зарабатывать на концертах или программах, я делаю это», - разоткровенничался певец в беседе с ОСН.

Он также добавил, что серьезно не задумывался над тем, куда вложить пенсионные накопления.

По словам Лещенко он получает не более 30 тысяч рублей в месяц. Ему также положена доплата как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Я в свое время отказался от лишних выплат, которые мне положены по возрасту. Почему? Да потому что как-то неудобно получать деньги, если знаешь, что кому-то они больше нужны», — сказал певец.

Ранее Лев Лещенко высказывал мнение, что артистам следует как можно позже уходить со сцены. Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев в ним не согласился, и заверил, что после 70 лет работать очень тяжело, так как голосовые способности уже давно не те, да и сил не хватает.