«Это мало»: Даня Милохин отказался от боксерского поединка за пять миллионов рублей

Даня Милохин посчитал гонорар в пять миллионов рублей за бой недостаточным. Об этом сообщает Sport24.

Недавно блогер Даня Милохин победил в боксерском поединке индийского блогера Аджмала Хана. После этого тиктокеру стали поступать новые предложения от других спортсменов.

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что мог бы организовать бой в России для Милохина заплатив ему пять миллионов рублей. Однако тиктокера эта сумма не устроила.

«Бой за 5 миллионов рублей? Это мало, будем шагать от предложения в размере двадцати миллионов, чтобы я хоть как-то пошевелил жопой! Ну, проем я эти 5 миллионов. Хорошие деньги, но они не стоят того, чтобы я выходил и дрался в этом промоушене», — заявил он.

Блогер добавил, что за бой с Аджмалом Ханом он получил гораздо меньше денег, но согласился выступать на поединке из-за международного характера соревнований.

Ранее мы писали о том, что Даня Милохин назвал причину своей «отмены» в России.