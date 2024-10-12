«Это любовь с первого взгляда»: бойфренд Ксении Бородиной снялся с младенцем на руках

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков после развода с женой поддерживает общение с дочерью, которой на днях исполнилось шесть лет. В личном блоге участник реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» обратился к Николь и поделился первыми кадрами с ней.

Николь родилась в 2018 году в браке Николая Сердюкова с блогером Алиной Акиловой. Пара поженилась в 2017 году, но развелась через пять лет. Несмотря на разрыв с женой, участник «Последнего героя» поддерживает теплые отношения с дочерью, а недавно поздравил ее с днем рождения, опубликовав серию снимков с именинницей. На одном из фото бойфренд Ксении Бородиной позировал с новорожденной девочкой на руках в роддоме.

«Ровно 6 лет назад. И это пока лучшее, что я сделал в своей жизни! Это была любовь с первого взгляда… Я был первым, кто увидел тебя и услышал твой голос. <…> С твоим появлением моя жизнь стала абсолютно другой! Ты моя Вселенная, мое солнце, и я согласен вращаться вокруг тебя всю свою жизнь», — написал Николай Сердюков.

Участник «Последнего героя» признался, что спустя шесть лет «по-прежнему млеет», когда слышит слова любви от дочери.

Напомним, летом Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. У телеведущей также есть двое детей от предыдущих отношений: 15-летняя Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым и 8-летняя Теона от брака с предпринимателем Курбаном Омаровым. Недавно знаменитость вышла в свет вместе с возлюбленным и высказалась о предстоящей свадьбе с ним. Пара не скрывает, что уже думает об официальной регистрации отношений.

Ранее сообщалось о том, что Николай Сердюков пообещал посвятить песню Ксении Бородиной.