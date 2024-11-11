«Это любовь»: Филипп Киркоров разоткровенничался с Димой Биланом на глазах журналистов

Филипп Киркоров заявил Диме Билану, что худеть ему помогает любовь. Об этом сообщает mk.ru.

Филипп Киркоров и Дима Билан встретились за кулисами юбилейного концерта Игоря Крутого. Билан, увидев коллегу по сцене, тут же начал расхваливать его форму.

«Как же Вы стройнеете, Филипп! Невероятно просто! Я не знаю, что с вами происходит! Как вы так держитесь?» — задал вопрос он.

На это Киркоров ответил, что все дело во влюбленности.

«Это любовь. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом», — пропел поп-король.

Еще недавно Филипп Киркоров рассказывал журналистам, что ежедневно занимается спортом.

«Два часа я плаваю, а потом у меня — беговая дорожка, гантели. Каждый день на спорт уходит четыре часа. Заставлять себя не трудно, когда ты понимаешь, какая перед тобой стоит цель», — признавался он.

Ранее мы писали о том, что Филиппа Киркорова потребовали «убрать со сцены» из-за фонограммы на концерте.