«Это любовь»: Филипп Киркоров разоткровенничался с Димой Биланом на глазах журналистов
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Филипп Киркоров заявил Диме Билану, что худеть ему помогает любовь. Об этом сообщает mk.ru.
Филипп Киркоров и Дима Билан встретились за кулисами юбилейного концерта Игоря Крутого. Билан, увидев коллегу по сцене, тут же начал расхваливать его форму.
«Как же Вы стройнеете, Филипп! Невероятно просто! Я не знаю, что с вами происходит! Как вы так держитесь?» — задал вопрос он.
На это Киркоров ответил, что все дело во влюбленности.
«Это любовь. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом», — пропел поп-король.
Еще недавно Филипп Киркоров рассказывал журналистам, что ежедневно занимается спортом.
«Два часа я плаваю, а потом у меня — беговая дорожка, гантели. Каждый день на спорт уходит четыре часа. Заставлять себя не трудно, когда ты понимаешь, какая перед тобой стоит цель», — признавался он.
Ранее мы писали о том, что Филиппа Киркорова потребовали «убрать со сцены» из-за фонограммы на концерте.