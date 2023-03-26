«Это лучше, чем секс с Прилучным»: Муцениеце публично высмеяла Прилучного

Недавно Агата Муцениеце выступила в театре-кабаре CRAVE, исполнив роль в спектакле «Абсолютно другая нага». Поскольку в нем много откровенных сцен и танцевальных номеров, актриса полгода занималась спортом для улучшения фигуры. Агата даже выучила танец на шесте.

Есть и стендап в шоу, который актриса решила сделать с отсылкой на бывшего мужа — Павла Прилучного. Муцениеце снимает туфли на высоком каблуке и иронично подмечает: «Это лучше, чем секс с Прилучным».

В эфире «Ты не поверишь!» (НТВ) Агата призналась, что крепкую поддержку ей оказал Филипп Киркоров. Певец пришел на спектакль и переживал из зала, а по завершению постановки не удержался и обнял Агату.

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце сфотографировалась полностью обнажённой для афиши эротического спектакля.