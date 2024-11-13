«Это ложь»: Юрий Николаев вышел на связь после слухов о выявленном ковиде

Госпитализированный два дня назад Юрий Николаев вышел на связь и рассказал о своем самочувствии. 75-летний артист опроверг, что у него выявили коронавирус.

Звезда программы «Утренняя почта» заявил, что слухи о выявленном у него коронавирусе не соответствуют действительности. По словам Николаева, он себя прекрасно чувствует.

«К счастью, это ложь. Чувствую себя прекрасно. Спасибо за беспокойство», — добавил Николаев в разговоре с NEWS.ru.

О госпитализации знаменитости стало известно 11 ноября. Сообщалось, что Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. При этом врачи исключили у него инфаркт и инсульт.

Ранее в СМИ появилась информация, что у народного артиста РСФСР выявили ковид. Он якобы пожаловался на кашель и затрудненное дыхание.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики». Также народный артист России вел «Голубой огонек» и «Песню года», снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других.