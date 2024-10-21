«Это лишняя история»: Зоя Бербер об отсутствии актерского образования у Гарика Харламова

Зоя Бербер высказалась об отсутствии актерского образования у Харламова. Об этом она рассказал в программе «Утро.ТНТ».

Зоя Бербер, которая сыграла с Гариком Харламовым во втором сезоне сериала «Гусар» заявила, что отсутствие у коллеги актерского образования никак не повлияло на взаимодействие на съемочной площадке.

«Наоборот, это даже плюс. Потому что нет лишних вопросов. Есть такой подход, чтобы правильно создать роль, актер должен задать очень много вопросов получить эти ответы. Но иногда это крайне лишняя история, тем более в том режиме и ритме, в котором мы снимаем проекты», — рассказала она.

Бербер добавила, что Харламов не задает лишних вопросов, а полностью доверяет режиссеру и команде съемочного процесса.

Ранее мы писали о том, что ставшая мамой во второй раз Зоя Бербер рассказала о родах.