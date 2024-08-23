«Это круто!»: продюсер оценил новый образ Филиппа Киркорова с тату на бицепсах

«Замечательно, что он именно так начал выглядеть — сексуально, красиво, спортивно. Он убрал живот, сделал татуировки, накачал себе руки. Это круто! Творческие изменения действительно грядут. Это говорит о том, что его внутренняя система творческого человека уже начинает меняться. И, соответственно, думаю, мы будем от него скоро ждать новые хиты. Вот и это, конечно, замечательно», — поделился Дворцов.

Медиаменеджер подчеркнул, что Киркорову удается оставаться востребованным благодаря своему эпатажу, который очень нравится его фанатам.

«Настолько эпатажный Филипп и нравится людям, им хочется хлеба и зрелищ. Он, собственно, это и дает своей фан-базе. Он это все делает для них. Я его поддерживаю. У него прекрасный директор, который следит непосредственно за его образом, у Киркорова команда из 20−25 человек», — отметил продюсер.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о подарке от Аллы Пугачевой на Новый год.