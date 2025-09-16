«Это кромешный ужас. Такое будущее пугает»: Сергей Соседов осудил звезд, использующих нейросеть в творчестве

Сергей Соседов раскритиковал Анну Седокову, выпустившую клип на новую песню, созданный нейросетью. В разговоре с «Общественной службой новостей» журналист обвинил певицу в поддержке нездорового тренда.

Недавно Анна Седокова выпустила новый клип на композицию «Ветер перемен», который полностью сгенерирован нейросетью. Сергей Соседов возмутился, что современные артисты все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта при создании треков и роликов. По мнению музыкального критика, такая «нездоровая» тенденция негативно влияет на искусство.

«Это только кажется модным новым веянием, но на самом деле это моральное упрощение искусства, которое подменяет реальный талант и способности знаменитости на разработанный цифровыми алгоритмами неживой объект. Естественно, благодаря компьютеру ту же Седокову можно сделать в сто раз красивее и талантливее. Но дело не в том, что это обман зрителя. Ужас в том, что это становится тенденцией, причем, скажу я вам, весьма нездоровой», — заявил Сергей Соседов.

Телеведущий предупредил: если звезды шоу-бизнеса откажутся от живого исполнения своих песен и не будут самостоятельно работать над съемкой, это приведет к полному краху культуры в России.

«Мы потеряем то самое главное, что ценит зритель, — живые концерты, возможность увидеть своего кумира, возможность понять, где он настоящий, а где его заменяет нейросеть. И это кромешный ужас, скажу я вам. Такое будущее пугает и очень сильно настораживает», — отметил журналист.

В заключение Сергей Соседов выразил надежду на то, что новое веяние в шоу-бизнесе не станет механизмом, который полностью заменит личности артистов и их индивидуальность.

Ранее певец Юрий Лоза высмеял участников фестиваля «Новая волна» в Казани и заявил, что тексты их бессмысленных композиций написаны нейросетью: «Уж поверьте профессионалу».