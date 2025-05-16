«Чему она радуется? Вышла замуж за прадедушку»: Мамаева и Погребняк унизили жену Петросяна

Блогерши Алана Мамаева и Мария Погребняк вспомнили о скандале с Татьяной Брухуновой, когда она принизила женщин, которые носят не оригинальные сумки. Звезды соцсетей назвали такое поведение жены юмориста Евгения Петросяна хабалистым и указали на то, что она сама из себя ничего не представляет.

По мнению бывших жен футболистов, Татьяна не должна была публично критиковать женщин, которые просто не могут себе позволить покупать дорогие аксессуары. Девушки отметили, что у Брухуновой у самой появились деньги на бренды только после брака с Петросяном, но гордиться тут нечем.

«У нее очень хабалистое поведение. Больно падать будет. Чему она так радуется? Она вышла замуж за прадедушку почти. Там уже ничего не работает, наверное. Чем она так гордится?» - заявили звезды реалити в шоу «Сплетница».

К слову, Татьяну Брухунову довольно часто критикуют в Сети не только за поведение, но и за образы. Хейт сильно задевает жену юмориста, поэтому она часто отвечает недоброжелателям, однако это только усугубляет ситуацию. Не так давно Татьяна пожаловалась, что активность на ее странице сильно упала, и она стала получать мало лайков.

Ранее Татьяну Брухунову обвинили в наличии «литературных рабов» для написания постов.