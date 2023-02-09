«Это космос»: певица Ханна во второй раз стала матерью

В семье певицы Ханны и директора лейбла Black Star Павла Курьянова случилось пополнение. У супругов родился второй ребенок. Влюбленные опубликовали фото из роддома и поделились своими эмоциями.

«Это космос. 9.02.2023», – написала пара в соцсетях.

Поклонники поздравили звездных родителей и поинтересовались, кто именно у них родился. Пока Ханна не раскрывает, дочь у них или сын. Но ранее ходили слухи, что у них будет мальчик.

Напомним, что в семье уже есть дочь. Малышка Адриана появилась на свет в 2018 году. Исполнительница делилась, что у ребенка нет ревности к будущему братику или сестренке. Она ждет, когда они смогут встретиться.

Также артистка до последнего работала и выступала на сцене. Она говорила, что не будет прекращать концертную деятельность из-за беременности. Многие поклонницы удивлялись этому решению и советовали будущей мамочке беречь себя.

Ранее мы писали о том, что певица планировала рожать в Дубае, но столкнулась там с трудностями. Оказалось, что в жаркой стране не принимают роды без одного документа.