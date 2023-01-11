«Это кошмар»: 33-летняя Агата Муцениеце начала стремительно седеть

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от бывшего мужа Павла Прилучного. Сегодня сын актеров Тимофей отмечает свое 10-летие, и в связи с этим артистка особо остро ощущает, как же быстро летит время. Она призналась, что сейчас, глядя на своего ребенка, понимает, что он уже совсем взрослый.

Агата поздравила Тимофея самая первая еще накануне. Она выбрала для него подарок, который он сам ей заказал – джинсы от Philipp Plein за 100 тысяч рублей. Причем выбирала актриса их не в детском, а в мужском отделе. В личном блоге Муцениеце рассказала, что ее сегодня весь день преследуют мысли о скоротечности времени, и их усугубило еще и то, что она обнаружила у себя седину.

Собираясь выходить из дома, актриса сушила волосы и увидела несколько белых волос. И больше всего Агату огорчает то, что из-за них ей вскоре придется проститься с ее родным цветом волос. «Друзья, когда твоему сыну уже 10 лет, ты сушишь голову и обнаруживаешь их [седые волосы]. Чувствую, мне скоро придется проститься с моим любимым цветом волос. Моим! Это кошмар!» - поделилась с подписчиками Агата Муцениеце.