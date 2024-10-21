«Это какой-то пранк?»: Дилара отреагировала на слухи о расставании со Славой Бустером

Бывшая жена Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом), блогерша Дилара Зинатуллина прокомментировала слухи о расставании со Славой Бустером. Соответствующая публикация в его Telegram-канале.

Недавно девушка рассказала, что приобрела квартиру. В своем микроблоге она показала жилье и раскрыла подробности его приобретения. Однако фанатов заинтересовало совсем другое.

«Почему вдруг Дилара, которая счастлива в отношениях со Славой Бустером, решила обзавестись отдельным жильем?», — задались вопросом юзеры.

Блогерша решила ответить на предположения о расставании в микроблоге.

«Я зашла посмотреть комментарии под новым видосом, и я не понимаю: это какой-то пранк или что? Вы меня разыгрываете или это какой-то прикол? Я не понимаю, откуда там вопросы из разряда "А где ты спишь?", "Вы что, со Славой расстались?", "Это же он купил квартиру, почему ты тоже купила квартиру?". Во-первых, при чем тут вообще Слава? Во-вторых, этой квартире уже полгода... Сейчас я живу со Славой», — поделилась Дилара.

Ранее Дилара Зинатуллина снялась в прозрачном топе и мини-юбке.