«Это какой-то бред!»: актриса Наталья Селезнева в ужасе от идеи снять ремейк «Приключений Шурика»

Актриса Наталья Селезнева отреагировала на новость о выходе ремейка фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В разговоре с «Абзацем» исполнительница одной из главных ролей в оригинальной картине пришла в ужас от идеи посмотреть «свежим взглядом» на классику.

Недавно телеканал ТНТ анонсировал очередной новогодний ремейк, который выйдет в России 31 декабря 2025 года. Он получил название «Чебубу и другие приключения Шурика». По сюжету всем известный персонаж Шурик в сопровождении Чебубу и короля российской эстрады Филиппино-Киркорино путешествует по легендарным советским фильмам и современным мемам. Судя по названию и афише, в кадре также появится и Чебурашка в виде завирусившейся игрушки Лабубу.

Как отмечается в пресс-релизе, в музыкальной комедии переплетутся «ностальгические мотивы и ключевые тренды уходящего года». Креативный продюсер проекта Андрей Шелков назвал пародию «свежим взглядом на ностальгию». Точный состав актеров пока неизвестен, но в качестве одного из персонажей указан Филипп Киркоров.

Звезда оригинальной версии фильма Наталья Селезнева не оценила идею переснимать ремейк легендарной комедии. Артистка резко осудила такое решение телевизионщиков и назвала его «несерьезным».

«Это какой-то бред! Абсолютно несерьезно. Мне больше нечего по этому поводу сказать», — возмутилась Наталья Селезнева.

В последнее время в индустрии кино существует тенденция снимать новые версии советских лент. Так. Команда ТНТ уже выпустила пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука».

Ранее композитор «Бриллиантовой руки» Александр Зацепин раскритиковал новость о съемках ремейка фильма: «Пародировать наших старых талантливых актеров — это кощунство какое-то!»