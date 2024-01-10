«Это какое-то недоразумение»: актер Иншаков подаст новый иск против Ивлеевой из-за «голой» вечеринки

Суд отказал актеру Александру Иншакову в рассмотрении иска на миллиард рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой из-за «голой» вечеринки. Тем не менее он намерен выдвинуть новые требования к девушке, передает Газета.Ru.

Иншакова не удовлетворил ответ суда. По словам продюсера, он намерен разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Привлечение блогера к ответственности — это логическое завершение данной скандальной истории.

«Это какое-то недоразумение, я думаю, с этим мы разберемся в ближайшее время. Так что все будет нормально. Да, конечно, мы останавливаться на этом не будем, должны закончить и довести это до логического завершения», — рассказал Александр.

Заявления Ивлеевой продюсер считает детскими оправданиями. Нормальные люди, по словам Иншакова, прекрасно понимают сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что изумруд Ивлеевой отказываются покупать после «голой» вечеринки. Драгоценность теперь имеет дурную славу.