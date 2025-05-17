«Это измена духовная, она хуже физической»: Волочкова заявила, что не будет вступать в отношения без чувств

Балерина Анастасия Волочкова высказалась на тему отношений. Она заявила в беседе с журналистами на YouTube-канале NEWS.ru, что она не будет с мужчиной, если ничего не испытывает к нему.

Знаменитость не собирается заводить отношения с человеком, который ей не симпатичен. При этом она понимает девушек, которые делают это ради финансовой выгоды, но не разделяет их взгляд на жизнь.

Подобные отношения, построенные на извлечении выгоды, прима-балерина считает духовной изменой по отношению к себе. По словам Анастасии, она даже хуже физической.

«Это такая измена духовная, она хуже физической. И многие люди, даже те, которые очень сильно богаты финансово, они находятся в такой бездне духовной и нуждаются именно в человеческом внимании», — заявила Волочкова.

Ранее сообщалось, что Анастасия не видится с дочерью после скандальной свадьбы. Балерина сама призналась в этом и пожелала паре счастья.