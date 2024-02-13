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Опубликовано 13 февраля 2024, 19:53
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«Это искусство!»: Ирина Шейк в платье с цветочным принтом поразила поклонников на модном показе в Нью-Йорке

Модель Ирина Шейк в пышном платье с цветами появилась на показе в Нью-Йорке.
«Это искусство!»: Ирина Шейк в платье с цветочным принтом поразила поклонников на модном показе в Нью-Йорке

© CHARLY TRIBALLEAU / AFP / East News

Модель Ирина Шейк поразила поклонников своим новым образом на показе коллекции Carolina Herrera. Шоу состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото модели.

Ирина Шейк появилась на подиуме в по-настоящему весеннем образе. На ней было роскошное нежно-розовое платье с цветочным принтом и оборками. Образ дополнили массивные серьги золотистого цвета в виде цветков.

Волосы модели были уложены в аккуратный гладкий пучок. Макияж был выполнен в соответствии с цветочным стилем — яркие лиловые тени, стрелки и красная помада.

Стоит отметить, что на модном показе присутствовала сама дизайнер Каролина Эррера, основательница компании Carolina Herrera New York.

Образ Ирины Шейк был встречен с восторгом. Пользователи Сети оставили много комментариев с комплиментами в адрес модели.

«Ирина в розовом платье — это искусство!», «Она невероятна. Не понимаю, как ее до сих не позвали замуж?» — написали читатели Daily Mail.

Ранее мы писали о том, что друг Ирины Шейк прокомментировал слухи о новом романе модели с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном.

Источник фото:CHARLY TRIBALLEAU / AFP / East News
Источник:Daily Mail
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Ирина Шейк
модель
модный показ