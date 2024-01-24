«Он всегда поддерживал ее»: друг Шейк высказался о слухах о ее новом романе

Друг супермодели Ирины Шейк отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о ее романе с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает Page Six.

Как признался человек из окружения звезды, Шейк и Хэмилтон общаются уже много лет. Он уточнил, что между супермоделью и автогонщиком исключительно дружеские отношения.

«Она всегда поддерживала его, и он всегда поддерживал ее. Они дружат уже как минимум 13 лет. Между Ириной и Льюисом ничего не происходит», — рассказал друг Ирины Шейк.

Напомним, с 2010 по 2015 год Ирина Шейк состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. В апреле 2015-го начала встречаться с актером Брэдли Купером, через год вышла за него замуж. В марте 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер, а уже в 2019-м стало известно о расставании звездных супругов.

Летом минувшего года супермодель закрутила роман со звездой американского футбола Томом Брэди. Тем не менее уже в октябре пара рассталась.

Ранее мы писали, что Ирину Шейк заметили в машине с ее экс-возлюбленным Томом Брэди.